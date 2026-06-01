«Лебединое озеро» покажут на сцене Башоперы

Башкирский государственный академический театр оперы и балета представил репертуар до июля 2026 года, то есть до конца театрального сезона.

Седьмого и восьмого июля в Большом зале театра можно будет посмотреть постановку балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».

Начало – в 19:00 в оба дня.

Либретто Юрия Григоровича по мотивам сценария Владимира Бегичева и Василия Гельцера.

Хореография Юрия Григоровича с использованием фрагментов хореографии Александра Горского, Льва Иванова, Мариуса Петипа.

12+

Также из интересного – балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева (четвертое июля, 18:00).

Либретто (по мотивам трагедии Уильяма Шекспира) и хореография Шамиля Терегулова.

12+

17 июня в 19:00 покажут балет «Корсар» Адольфа Адана.

Хореография Мариуса Петипа в редакции Юрия Григоровича.

12+

А 19 июня в 19:00 пройдет вечер одноактных пьес «Се ля ви» Пьетро Масканьи и Джакомо Пуччини.

Оперы исполняются на итальянском языке, сопровождаются синхронными титрами на русском языке.

12+

26 и 27 июня состоится премьера балета Родиона Щедрина «Конек-Горбунок» в новой хореографии Рината Абушахманова.

6+

