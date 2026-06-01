«Лебединое озеро» покажут на сцене Башоперы

Башкирский государственный академический театр оперы и балета представил репертуар до июля 2026 года, то есть до конца театрального сезона.
Седьмого и восьмого июля в Большом зале театра можно будет посмотреть постановку балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».
Начало – в 19:00 в оба дня.
Либретто Юрия Григоровича по мотивам сценария Владимира Бегичева и Василия Гельцера.
Хореография Юрия Григоровича с использованием фрагментов хореографии Александра Горского, Льва Иванова, Мариуса Петипа.
12+
Также из интересного – балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева (четвертое июля, 18:00).
Либретто (по мотивам трагедии Уильяма Шекспира) и хореография Шамиля Терегулова.
12+
17 июня в 19:00 покажут балет «Корсар» Адольфа Адана.
Хореография Мариуса Петипа в редакции Юрия Григоровича.
12+
А 19 июня в 19:00 пройдет вечер одноактных пьес «Се ля ви» Пьетро Масканьи и Джакомо Пуччини.
Оперы исполняются на итальянском языке, сопровождаются синхронными титрами на русском языке.
12+
26 и 27 июня состоится премьера балета Родиона Щедрина «Конек-Горбунок» в новой хореографии Рината Абушахманова.
6+
