В Уфе начнет работу выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей»

Жителей и гостей города приглашают на мультимедийную выставку, посвященную 150-летию Союза театральных деятелей.
Торжественное открытие выставки «150 артистов. Союз театральных деятелей» состоится 13 мая в 15:00 в историческом парке «Россия – Моя история» (Менделеева, 158).
Выставка будет действовать по 28 июня. Вход свободный.
На экспозиции при помощи современных мультимедийных технологий зрителям представят 150 историй от любимых драматургов, артистов и режиссеров. В их числе – Рудольф Нуреев, легенда балета из Башкортостана, а также Андрей Миронов, Владимир Высоцкий и многие другие.
Выставка охватит эпоху от истоков русского театра до восстановления страны после войны.
12+
