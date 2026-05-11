В Уфе начнет работу выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей»

Торжественное открытие выставки «150 артистов. Союз театральных деятелей» состоится 13 мая в 15:00 в историческом парке «Россия – Моя история» (Менделеева, 158).

Выставка будет действовать по 28 июня. Вход свободный.

На экспозиции при помощи современных мультимедийных технологий зрителям представят 150 историй от любимых драматургов, артистов и режиссеров. В их числе – Рудольф Нуреев, легенда балета из Башкортостана, а также Андрей Миронов, Владимир Высоцкий и многие другие.

Выставка охватит эпоху от истоков русского театра до восстановления страны после войны.

