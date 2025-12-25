Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ильдар Абдразаков стал народным артистом РФ

Уроженец Уфы оперный певец Ильдар Абдразаков удостоен высшего почетного звания за выдающиеся заслуги и достижения в области театрального и музыкального искусства.

Почетное звание «Народный артист Российской Федерации» Абдразакову присвоил президент Владимир Путин.

Уфимец Ильдар Абдразаков – заслуженный артист РФ, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми».

Уфимец считается одним из лучших басов мира, выступал со всеми значимыми оркестрами и сотрудничал с известнейшими дирижерами. Входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству

До недавнего времени Абдразаков исполнял ведущую партию в опере Мусоргского «Борис Годунов» в миланском театре «Ла Скала», но из-за геополитической обстановки «Ла Скала», как и «Метрополитен-опера» и «Сан-Карло», прекратил сотрудничество с ним. Сейчас артист возглавляет Севастопольский театр оперы и балета.

Также президенту Московского международного Дома музыки, дирижеру Владимиру Спивакову, который тоже родился в Уфе, вручили звезду Героя Труда.

