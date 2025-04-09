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Башкирский театр оперы и балета представил на сцене Большого театра балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь»

«Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» – биографический балет, посвященный творчеству великого русского композитора, пианиста и дирижера. В основу сюжета спектакля легла история жизни и творчества композитора, повествование о его жизни с юных лет.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» стал четвертой постановкой Башкирского театра оперы и балета на сцене Большого театра России.

До недавнего времени республиканская труппа выступала в Большом только в 1955 году, но четыре года назад руководство Башкортостана договорилось с руководством театра о том, что каждый год привозить в Москву новый спектакль. С тех пор на исторической сцене поставили оперы «Дон Кихот», «Аттила» и «Садко».

Мировая премьера балета-фантазии состоялась в ноябре 2023 года под управлением Феликса Коробова, в постановке Олега Габышева и оформлении Ивана Складчикова (он же автор идеи спектакля).

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