Башкирский театр оперы и балета представил на сцене Большого театра балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь»

Балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» стал четвертой постановкой Башкирского театра оперы и балета на сцене Большого театра России.

До недавнего времени республиканская труппа выступала в Большом только в 1955 году, но четыре года назад руководство Башкортостана договорилось с руководством театра о том, что каждый год привозить в Москву новый спектакль. С тех пор на исторической сцене поставили оперы «Дон Кихот», «Аттила» и «Садко».

Мировая премьера балета-фантазии состоялась в ноябре 2023 года под управлением Феликса Коробова, в постановке Олега Габышева и оформлении Ивана Складчикова (он же автор идеи спектакля).