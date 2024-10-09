Башопера вошла в шорт-лист премии «Онегин»

IX Национальная оперная премия «Онегин» огласила шорт-лист номинантов. В него вошли 14 музыкальных театров из разных регионов России.
Фото: bashopera.ru
Лауреатов объявят 30 ноября на исторической сцене Мариинского театра. Победители получат бронзовые статуэтки Онегина в восьми конкурсных и семи внеконкурсных номинациях.
Башкортостан в шорт-листе представлен Башкирским государственным театром оперы и балета.
В номинации «Событие (прорыв)» на победу претендует постановка Башоперы – национальная опера Салавата Низаметдинова «В ночь лунного затмения».
«Дебют» – солистка Башоперы Эльвина Ахметханова с партией Шафак в опере «В ночь лунного затмения».
Всего в этом году экспертный совет премии рассмотрел 122 заявки и отсмотрел 31 оперный спектакль.
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