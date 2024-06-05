Четыре уфимских театра получат субсидию в 9,6 млн рублей

Об этом в соцсетях рассказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Поддержку на общую сумму 9,6 млн рублей в этом году получат четыре творческих коллектива – Театр кукол, Национальный молодежный театр имени Мустая Карима, детский театр «Сулпан» и Театр юного зрителя. В 2023 году субсидию получили три театра.

«Отмечу, что в последние годы отрасль культуры в Башкортостане заметно шагнула вперед. Уже стали традиционными такие масштабные мероприятия, как Международная книжная ярмарка «Китап-байрам», Всероссийский фестиваль игр «Айда играть», Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» и другие.

В 2023 году культурные события в республике посетили свыше 120 млн человек, что почти на 34% больше запланированного. Безусловно, такие показатели стали возможны, в том числе, благодаря увеличению объемов финансирования», – сообщил глава правительства.