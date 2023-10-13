Башдрамтеатр выступил на сцене Национального театра Венгрии

В 2023 году в Олимпиаде участвуют 400 театральных коллективов из 58 стран, на 70 площадках представлены 750 спектаклей, и Башдрам – единственный российский театр, который пригласили на такой масштабный форум.

Об этом в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Мы показали спектакль "Джут" по пьесе Олжаса Жанайдарова в постановке Айрата Абушахманова. Перевод на русский и венгерский языки синхронно транслировали на панелях над сценой. Наш спектакль приняли очень хорошо. Критики писали, что уровень у башкир солидный, игра актеров – профессиональная.

А кто спектакль "Джут" не смотрел – рекомендую. Наши артисты уже скоро вернутся домой, в Уфу», – написал глава региона.