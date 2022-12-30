Театрам Башкортостана будут выделять по 10 млн рублей на новые постановки

По словам Радия Хабирова, на заседании было принято несколько решений.

«Наши история, культура, нравственные ценности были и остаются для нас безусловной основой. Мы поддерживали и обязательно продолжим поддерживать творческие коллективы и работников сферы культуры, будем строить и ремонтировать дома культуры, создавать новые произведения искусства, востребованные у жителей республики и особенно у молодых людей.

Из новых мер поддержки – с 2023 года года города и районы Башкортостана будут получать по 500 тысяч рублей на мероприятия и фестивали, которые стали их визитными карточками. Такие, как «Крещенские морозы» в Бирском районе, «Ҡомартҡы» в Абзелиловском, «Туған тел» в Дюртюлинском, «Уяв» в Аургазинском районах.

По 10 млн рублей будем ежегодно выделять башкирскому, русскому, татарскому театрам на новые масштабные постановки.

Планируем, что Совет будет собираться два раза в год. Нам нужно понимать, куда направить наши усилия и как еще поддержать это важное направление», – написал Хабиров в соцсетях.