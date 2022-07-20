Режиссер Никита Славич поставит в Уфе спектакль-променад «Берега»

Постановщик из Санкт-Петербурга прибыл в Уфу, чтобы в рамках городского фестиваля «Русское зарубежье: города и лица» провести спектакль в экспериментальном формате.
«Берега» – это путешествие по историям жизни русских эмигрантов, рассказанным в новаторском формате групповой пробежки.
Променад стартует в субботу, 23 июля, в 10.00 и 19.00 на набережной реки Белой.
Участвовать могут все желающие по предварительной регистрации (количество мест ограничено). Зарегистрироваться можно тут.
Участников спектакля на протяжении всей пробежки в наушниках сопровождают актеры-проводники и аудиозапись.
Режиссер – Никита Славич (Санкт-Петербург). В 2021 году стал номинантом театральной премии «Прорыв» и обладателем государственной премии «Молодежная премия Санкт-Петербурга».
Драматург – Ольга Потапова (Санкт-Петербург), чьи пьесы играются на сценах Александринского театра, РАМТа, Театра на Литейном, Ижевского театра кукол.
Композитор – Станислав Редков (Санкт-Петербург). Саунд-дизайнер проектов «Театр быта», «Radial Gaze» и «Monotonia».
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