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Театр

Режиссер Никита Славич поставит в Уфе спектакль-променад «Берега»

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Постановщик из Санкт-Петербурга прибыл в Уфу, чтобы в рамках городского фестиваля «Русское зарубежье: города и лица» провести спектакль в экспериментальном формате.

«Берега» – это путешествие по историям жизни русских эмигрантов, рассказанным в новаторском формате групповой пробежки.

Променад стартует в субботу, 23 июля, в 10.00 и 19.00 на набережной реки Белой.  

Участвовать могут все желающие по предварительной регистрации (количество мест ограничено). Зарегистрироваться можно тут.

Участников спектакля на протяжении всей пробежки в наушниках сопровождают актеры-проводники и аудиозапись.

«Пять городов, пять личных историй, одна пробежка-путешествие. Что испытывали люди той эпохи, которые стали беженцами и апатридами? Самый лучший способ понять их состояние – это физически его испытать».

Режиссер – Никита Славич (Санкт-Петербург). В 2021 году стал номинантом театральной премии «Прорыв» и обладателем государственной премии «Молодежная премия Санкт-Петербурга».

Драматург – Ольга Потапова (Санкт-Петербург), чьи пьесы играются на сценах Александринского театра, РАМТа, Театра на Литейном, Ижевского театра кукол.

Композитор – Станислав Редков (Санкт-Петербург). Саунд-дизайнер проектов «Театр быта», «Radial Gaze» и «Monotonia».

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