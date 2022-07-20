Режиссер Никита Славич поставит в Уфе спектакль-променад «Берега»

«Берега» – это путешествие по историям жизни русских эмигрантов, рассказанным в новаторском формате групповой пробежки.

Променад стартует в субботу, 23 июля, в 10.00 и 19.00 на набережной реки Белой.

Участвовать могут все желающие по предварительной регистрации (количество мест ограничено). Зарегистрироваться можно тут.

Участников спектакля на протяжении всей пробежки в наушниках сопровождают актеры-проводники и аудиозапись.