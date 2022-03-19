В Башкортостане пройдет Республиканский театральный фестиваль

С 20 по 27 марта в Уфе состоится Республиканский театральный фестиваль «AРTылышFEST». В программе представлены лучшие постановки ведущих театральных коллективов Башкортостана.
В форуме примут участие 12 профессиональных театральных коллективов Башкортостана – из Уфы, Салавата, Стерлитамака, Сибая, Туймазов. В течение семи фестивальных дней на главных культурных площадках Уфы будут показаны 13 спектаклей.
Расписание фестиваля:
20 марта
18.00, Национальный молодежный театр: «Планета» (Е. Гришковец);
18.00, Русский драматический театр: «Старший сын» (А. Вампилов).
21 марта
11.00, Молодежный театр: «Арба» (Т. и З. Буракаевы);
19.00, Туймазинский татарский драматический театр: «Похититель любви» (Ф. Буляков).
22 марта
19.00, Салаватский башкирский драматический театр: «Горка» (А. Житковский).
23 марта
19.00, Театр оперы и балета: «Журавлиная Песнь» (З. Исмагилов).
24 марта
12.00, Детский театр «Сулпан» (Сибай): «Подарок царя Самраю» (Д. Каюмова);
19.00, Русский драматический театр: «Страна Айгуль» (М. Карим).
26 марта
13.00, Театр кукол: «Кошкин дом» (С. Маршак);
17.00, Стерлитамакское театрально-концертное объединение: «Эх, голубушки мои...» (Ф. Буляков);
19.00, «Нур»: «Фатима» (З. Кадырова).
27 марта
18.00, Театр драмы имени М. Гафури: «Рассказы» (В. Емелева);
18.00, Сибайский башкирский театр драмы: «Что там, за холмом?» (Т. Гиниятуллин, Н. Гаетбаев).
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