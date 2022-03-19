В Башкортостане пройдет Республиканский театральный фестиваль

В форуме примут участие 12 профессиональных театральных коллективов Башкортостана – из Уфы, Салавата, Стерлитамака, Сибая, Туймазов. В течение семи фестивальных дней на главных культурных площадках Уфы будут показаны 13 спектаклей.

Расписание фестиваля:

20 марта

18.00, Национальный молодежный театр: «Планета» (Е. Гришковец);

18.00, Русский драматический театр: «Старший сын» (А. Вампилов).

21 марта

11.00, Молодежный театр: «Арба» (Т. и З. Буракаевы);

19.00, Туймазинский татарский драматический театр: «Похититель любви» (Ф. Буляков).

22 марта

19.00, Салаватский башкирский драматический театр: «Горка» (А. Житковский).

23 марта

19.00, Театр оперы и балета: «Журавлиная Песнь» (З. Исмагилов).

24 марта

12.00, Детский театр «Сулпан» (Сибай): «Подарок царя Самраю» (Д. Каюмова);

19.00, Русский драматический театр: «Страна Айгуль» (М. Карим).

26 марта

13.00, Театр кукол: «Кошкин дом» (С. Маршак);

17.00, Стерлитамакское театрально-концертное объединение: «Эх, голубушки мои...» (Ф. Буляков);

19.00, «Нур»: «Фатима» (З. Кадырова).

27 марта

18.00, Театр драмы имени М. Гафури: «Рассказы» (В. Емелева);

18.00, Сибайский башкирский театр драмы: «Что там, за холмом?» (Т. Гиниятуллин, Н. Гаетбаев).