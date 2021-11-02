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Театр

Башопера заявлена в 6 номинациях премии «Золотая маска»

Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» объявила номинантов 2022 года. Башкирский государственный театр оперы и балета впервые претендует сразу на шесть наград.

bashopera.ru

Судить премию будут члены Союза театральных деятелей РФ, они вручат награды «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Башопера представлена в шести номинациях:

1. «Опера или спектакль» – Vita Nuova («Новая жизнь»).

2. «Работа дирижера в опере» – Артем Макаров.

3. «Работа режиссера в опере» – Елизавета Корнеева.

4. «Работа композитора в музыкальном театре» – Владимир Мартынов.

5. «Работа художника в музыкальном театре» – Екатерина Агений и Лиана Макарян.

6. «Работа художника по свету в музыкальном театре» – Ирина Вторникова.

Всего номинированы 67 театров и 81 спектакль, на премию в отдельных категориях претендует 290 человек.

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