Башопера заявлена в 6 номинациях премии «Золотая маска»

Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» объявила номинантов 2022 года. Башкирский государственный театр оперы и балета впервые претендует сразу на шесть наград.
bashopera.ru
Судить премию будут члены Союза театральных деятелей РФ, они вручат награды «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
Башопера представлена в шести номинациях:
1. «Опера или спектакль» – Vita Nuova («Новая жизнь»).
2. «Работа дирижера в опере» – Артем Макаров.
3. «Работа режиссера в опере» – Елизавета Корнеева.
4. «Работа композитора в музыкальном театре» – Владимир Мартынов.
5. «Работа художника в музыкальном театре» – Екатерина Агений и Лиана Макарян.
6. «Работа художника по свету в музыкальном театре» – Ирина Вторникова.
Всего номинированы 67 театров и 81 спектакль, на премию в отдельных категориях претендует 290 человек.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.