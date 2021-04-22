В Уфе проходит театральный флешмоб

Каждый участник флешмоба может выиграть пригласительные на спектакли, для этого нужно:

1. Сделать фото на фоне театра/театрального зала/афиши или на фоне театральных атрибутов и поделиться этим фото в Instagram или «ВКонтакте» с хэштегами: #ПОШЛИвТЕАТР, #ТеатрЭтоМодно (профили должны быть открытыми, публикация должна быть видна всем).

2. Отметить в посте к фото друзей, близких или знакомых , которых хотите пригласить в театр или передать им эстафету флешмоба.

17 мая случайным образом среди участников флешбома будут разыграны 10 пригласительных в театр, итоги будут подведены в официальной группе проекта #ТеатрЭтоМодно Geek Room Ufa.