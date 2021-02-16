Художник фильма «Матрица» работает над постановкой спектакля в Уфе

В Театре оперы и балета готовится премьера спектакля «Свет погасшей звезды», в основу которого легла башкирская легенда о шихане Юрактау.

Из-за пандемии Эндрю Куинн работал удаленно, что не помешало ему познакомиться с культурным фундаментом постановки.

«В этой работе мне посчастливилось узнать много нового: национальные легенды, красивейшие пейзажи, шиханы и, конечно, национальные символы, которые оживут на экранах. В балете будут использованы новые технологии, с которыми даже я работаю впервые», – сказал Куинн по видеосвязи ВГТРК.

Помимо «Матрицы», Куинн принял участие в создании таких фильмов, как «Нирвана» (1997), «Темный город» (1998), «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) и «Корабль-призрак» (2002).

Премьера «Света погасшей звезды» должна была состояться в 2020 году, но была перенесена из-за ограничений. Приступив к работе после перерыва, создатели внесли в постановку несколько нововведений, в том числе маски, которые на этот раз используют в качестве средства выразительности, а не защиты.