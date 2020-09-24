Традиционный сезон ОРВИ столкнулся с началом театрального сезона и победил. Несколько спектаклей переносятся на более поздний срок.
В Уфе два театра переносят спектакли из-за болезни артистов
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Как сообщает агентство «Башинформ», на две недели перенесены все спектакли Башкирского театра оперы и балета в связи с болезнью солистов оперной и балетных трупп.
Национальный молодежный театр имени Мустая Карима также перенес ряд спектаклей с сентября на октябрь в связи с тем, что на больничный ушли актеры русской труппы.
Актеры сдали анализы на Covid-19, все они дали отрицательный результат, поэтому частично театр продолжает работать.
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