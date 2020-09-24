В Уфе два театра переносят спектакли из-за болезни артистов

Как сообщает агентство «Башинформ», на две недели перенесены все спектакли Башкирского театра оперы и балета в связи с болезнью солистов оперной и балетных трупп.

Национальный молодежный театр имени Мустая Карима также перенес ряд спектаклей с сентября на октябрь в связи с тем, что на больничный ушли актеры русской труппы.

Актеры сдали анализы на Covid-19, все они дали отрицательный результат, поэтому частично театр продолжает работать.