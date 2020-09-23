Как в Уфе пройдет «Театральная ночь»?

Как сообщает агентство «Башинформ», офлайн-мероприятия пройдут только в лайфстайл-центре «Башкирия» и только при участии независимых театров. Все государственные театры проведут акцию онлайн.

Студия-театр «Республика Х» покажет спектакль «Те самые три слова» по мотивам пьесы «Сахар» Ивана Вырыпаева.

Театр-студия Alter Ego представит видео-перформанс Аркадия и Бориса Стругацких «Гадкие лебеди».

Артисты «Открытой студии» выступят с отрывком из спектакля по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат», действие которой разворачивается в блокадном Ленинграде.

«МТМ имени менЯ» – комедия «Стертые поцелуем» по мотивам пьесы Робера Ламуре «Моя парижанка».

«Ночная читка» – читка пьесы «Дыня» Керена Климовского.