В Башкортостане открываются театры и фудкорты

Фудкорты в торговых центрах открываются с сегодняшнего дня, первого сентября.

Также возобновляют работу детские игровые комнаты, развлекательные центры, кружки и секции, в том числе расположенные в ТРЦ и домах культуры.

Сами дома культуры, а также театрально-концертные организации, начнут работу с 15 сентября.

Обязательный режим самоизоляции для жителей, находящихся в социальных учреждениях, сохраняется до 15 сентября включительно.