Глава региона Радий Хабиров подписал поправки в указ о введении режима повышенной готовности. В том числе открываются некоторые детские учреждения.
В Башкортостане открываются театры и фудкорты
Фудкорты в торговых центрах открываются с сегодняшнего дня, первого сентября.
Также возобновляют работу детские игровые комнаты, развлекательные центры, кружки и секции, в том числе расположенные в ТРЦ и домах культуры.
Сами дома культуры, а также театрально-концертные организации, начнут работу с 15 сентября.
Обязательный режим самоизоляции для жителей, находящихся в социальных учреждениях, сохраняется до 15 сентября включительно.
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