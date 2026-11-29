Хозяева льда сразу задали темп и дважды безответно забили в первом отрезке. Во втором игра была сумбурной, уфимцы никак не могли реализовать большинство и СКА забили еще дважды.

В третьем периоде Мэттью Маджио завез шайбу в чужую зону, а Девин Броссо перед воротами точно замкнул передачу Максима Загребина. Это ничего не изменило: вскоре СКА получили большинство и забили пятый гол, а на последних минутах Данил Аймурзин поставил точку в этом разгромном матче.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Много заработали невынужденных удалений, много потерь при выходе из своей зоны, при входе в чужую, чем соперник воспользовался. Будем готовиться к следующему матчу.

Согласен, тем более на маленькой площадке мы должны были больше бросать, использовать свои моменты. Получаем большинство, но затем ненужное удаление. Хочу сказать, что по самоотдаче ребята хорошо играли, но ошибки при выходе из зоны не дали сыграть так, как мы планировали.

Тенденция есть в том, что мы делаем ключевые ошибки, за которые нас наказывают соперники. Пока мы это не исправим, мы будем наступать на эти грабли», – сказал тренер.