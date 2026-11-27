Уфимцы активно начали встречу и уже на первых минутах заработали большинство, однако реализовать его не сумели, вскоре белорусы открыли счет и удерживали его до конца отрезка.

Во втором периоде уфимцы снова провалили большинство в самом начале, игра была сумбурной до последних минут отрезка, когда обе команды обменялись шайбами.

В третьем периоде юлаевцы сравняли счет: Мэттью Маджио разобрался на пятаке и протолкнул шайбу мимо голкипера. В середине 20-минутки хозяева получили два большинства подряд, и второе численное преимущество реализовал Александр Алексеев мощным броском в касание с синей линии. Минской команде удалось на 58 минуте перевести схватку в овертайм, и там гости забрали победу.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Мы сегодня заслужили одно очко, вырвали его зубами. Сравняли с 0:2, но они забили в большинстве, в овертайме они были удачливее. Джек Родуолд получил повреждение в первом периоде, играли в усеченном составе, поэтому считаю, что достойно выглядели и заслужили это очко. Завтра он пройдет обследование, будем лучше знать, что с ним.

Мы смогли забить сегодня им три гола. Молодой вратарь? Ну хорошо, но по составу у них неплохая команда, многие поиграли в НХЛ. Обученная команда, хорошо играет в обороне, нам приходилось вносить корректировки.

Была нервозность, мы играли против хорошей команды. Руки не тряслись, мы держались, Семен Вязовой играл здорово. Нам приходилось размениваться шансами, Алексеев здорово бросил в большинстве. Было тяжело, тем более в усеченном составе. Мы потратили много сил, "Динамо" – габаритная команда, но я в целом доволен игрой», – сказал тренер.