Игра получилась насыщенной: уфимцы начали агрессивно и открыли счет на шестой минуте, а на отметке 9:01 увеличили отрыв. Во втором периоде «Нефтехимик» активизировался и за шесть минут заколотил две шайбы, сравняв счет, а на 30 минуте, когда «Салават Юлаев» остался в меньшинстве, гости и вовсе вырвались вперед.

В третьем отрезке, как водится, было самое интересное: бомбежка ворот со стороны «зеленых» принесла результат на отметке 46:29, еще пять минут спустя уфимцы Мэттью Маджио бросил от синей линии, а Максим Загребин удачно подправил шайбу на пятаке – счет стал 4:3 в пользу хозяев льда. «Нефтехимику» удалось забить четвертый гол за 7:10 до конца схватки, и оставшееся время обе команды безуспешно пытались избежать перехода в овертайм.

Там, впрочем, все закончилось уже на 41 секунде: Данил Алалыкин отдал передачу налево на Никиту Зоркина, который из круга вбрасывания низом бросил в дальний угол. Шайба отскочила от штанги в сетку, принеся «Салавату Юлаеву» победу.

Главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Хороший первый период, плохой второй, хороший третий. Играли как на качелях, но здорово, что взяли важные для нас два очка. Завтра будем анализировать матч, делать правильные выводы и готовиться к следующей игре. Спасибо.

Изначально мы не должны были привозить шайбу в свою зону во втором периоде. Совершили ошибку, соперник нас накрыл, наложил смену на смену, а затем хорошо реализовал момент.

Хотелось бы, чтобы мы целостно проводили матчи. Но пока не получается, потому что мы еще сбавляем обороты, как говорится, отпускаем газ в те моменты, когда должны действовать так же, как в первом периоде. Не должны выдыхать и думать, что игра уже сделана после первых 20 минут, когда ведем 2:0. Нужно сохранять концентрацию все 60 минут.

Скоро у тренеров волосы седыми станут. Можно говорить о том, что мы должны концентрированно играть в обороне, и это действительно так. Но ребята вытаскивают такие матчи на жилах. Возможно, им пока не хватает опыта: нужно научиться правильно вести игру и действовать в определенных ситуациях. Но при этом они берут своим задором, эмоциями и вытаскивают такие матчи. Хотелось бы как можно быстрее найти этот баланс, чтобы они набрались опыта и играли правильно. С другой стороны, у них есть юношеский задор: пойти в обводку или отдать красивую передачу, когда ситуация этого не требует. Все это приходит со временем, с опытом», – сказал тренер.