Главный тренер ФК «Уфа» Омари Тетрадзе на послематчевой пресс-конференции подвел итоги этой игры.

«Мы проиграли хорошей команде. "Урал" – команда опытная, с квалифицированными футболистами. Но несмотря на это, я считаю, первые 60 минут игры ребята выглядели достойно. До второго пропущенного гола ни в чем не уступали.

Но, к сожалению, в футболе есть закон – из полумомента нужно выжать все сто. Команда соперников смогли в конце первого тайма забить гол дальним ударом. Это класс футболиста. Такие же моменты были и у нас и во втором тайме - при счете 0:1 мог отличиться Исаев, но не попал по воротам.

Надо было играть так же, как играли первые 60 минут – дисциплинированно и организованно. Не хватило агрессии впереди, не было уверенности. Хотели усилить игру после замены, но у нас не получилось. Ребят я поблагодарил, зато почувствовали, что и с такими командами можно играть и выглядеть достойно – и в плане игры, и в плане результата. Ну и есть над чем поработать в дальнейшем. Остались две выездные игры, где нужно выступить достойно.», – сказал Тетрадзе.