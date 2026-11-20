Последние четыре года Елистратов выступал только в России, но сейчас он участвует в третьем этапе Мирового тура, который проходит в Сеуле с 20 по 22 ноября.

Российские спортсмены выступят в Южной Корее впервые за долгие годы, и выступать будут в нейтральном статусе.

В декабре прошлого года Семен Елистратов на чемпионате России в Санкт-Петербурге выиграл сразу две золотые медали (на 1000 м и 1500 м), обогнав Владимира Балбекова и Валентина Кобызева, который также отправятся на азиатские этапы.

Та турнирах Мирового тура Семен последний раз выступал аж в 2021 году – тогда он еще назывался Кубком мира.