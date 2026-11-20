РИА «Рейтинг» обновило рейтинг регионов РФ по приверженности населения ЗОЖ. В нем учитывается не только количество тех, кто предпочитает спорт алкоголю и табаку, но и доля населения, занятого на работе с вредными или опасными условиями труда.
Лидирующие позиции рейтинга традиционно заняты представителями Северного Кавказа: Дагестан (88,9 балла), Чеченская республика (86,6), Ингушетия (85,6) и Кабардино-Балкарская республика (76,5). Замыкает топ-5 Ставропольский край (73).
Позиции этих регионов можно объяснить низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. На вредных производствах там тоже мало кто работает.
Башкортостан в рейтинге занял 21 место, получив по итогам 2025 года 59,7 балла.
Для сравнения, Санкт-Петербург (70,4 балла) расположился на седьмой строчке, Москва (71,6) – на шестой, Татарстан (54,9) – на 38.
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