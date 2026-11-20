Лидирующие позиции рейтинга традиционно заняты представителями Северного Кавказа: Дагестан (88,9 балла), Чеченская республика (86,6), Ингушетия (85,6) и Кабардино-Балкарская республика (76,5). Замыкает топ-5 Ставропольский край (73).

Позиции этих регионов можно объяснить низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. На вредных производствах там тоже мало кто работает.

Башкортостан в рейтинге занял 21 место, получив по итогам 2025 года 59,7 балла.

Для сравнения, Санкт-Петербург (70,4 балла) расположился на седьмой строчке, Москва (71,6) – на шестой, Татарстан (54,9) – на 38.