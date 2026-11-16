Главный тренер «Уфы» – о ничьей со «Спартаком»: «Мы должны были выиграть эту игру, сами упустили победу»

Главный тренер ФК «Уфа» Омари Тетрадзе на послематчевой пресс-конференции подвел итоги этой игры.

Тяжелая игра получилась, несмотря на погодные условия, поле было футбольное, быстрое. Хочу поблагодарить ребят – ту установку, которая была, они выполнили. Но на последних минутах у нас не хватает концентрации, уже второй год подряд так.

Хотя до этого забей мы четвертый мяч – были моменты у Агеяна, у Гонгадзе – и можно было закончить игру в нашу пользу. Я считаю, что сыграли неплохой матч, "Спартак" – тяжелая команда. Чего боялись, на то и нарвались, к сожалению, допустили верховую борьбу в штрафной. Но это футбол, работаем дальше и двигаемся вперед.

Прогресс чувствуется. И мы заслуживали победу. Команда соперников не создала моментов, кроме подач и борьбы в штрафной. Естественно, ребята расстроенные, мы были ближе к победе. Мы должны были выиграть эту игру, сами упустили победу. Забей четвертый гол…

Что у команды есть характер, было видно с первого дня. Здесь ребят не в чем упрекнуть. Другое дело – футбол без ошибок не бывает. Не ошибается тот, кто не играет. Будем стараться, чтобы меньше таких ошибок допускать», – сказал тренер.

Следующий игру уфимцы проведут дома 22 ноября с ФК «Урал» (Екатеринбург).