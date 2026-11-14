В ходе церемонии объявили, что следующий Кубок ШОС пройдет в Уфе в 2028 году.

Это масштабное международное соревнование по олимпийским и неолимпийским видам спорта. В нем принимают участие спортсмены из стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и государств-партнеров.

В программу входят 10 дисциплин, включая самбо, дзюдо, шахматы, художественную и спортивную гимнастику, тяжелую атлетику, фехтование, скалолазание, прыжки на батуте и настольный теннис.

В этом году в Кубке ШОС примут участие более 2000 атлетов из разных стран, включая Россию, Китай, Индию, Казахстан и Беларусь.