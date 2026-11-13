Виктор Козлов – о проигрыше «Ак Барсу»: «Безвольно, бесхарактерно сыграли»

Игра у хозяев льда не задалась с самого начала: казанцы открыли счет на шестой минуте и плотно работали в обороне всю оставшуюся игру.

На последних минутах матча, когда счет был уже 0:4, из круга забросил Ефим Гуркин – и это единственное, чем уфимцы порадовали фанатов.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Безвольно, бесхарактерно сегодня сыграли. Хочу извиниться перед болельщиками. Много проиграли борьбы, стыков. Это "Зеленое дерби", оно всегда играется по-другому.

Да, не смогли переиграть вратаря, но, опять же, сыграли беззубо. Это не так игра, которую мы должны показывать.

Сегодня был самый тревожный звонок. Прошлые матчи с "Ак Барсом" мы провели неплохо, они удачно забивали, мы не могли пробить вратаря. Но то, как мы сегодня сыграли, меня просто огорчает», – сказал тренер.