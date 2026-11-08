Главный тренер «Уфы» – о проигрыше «Шиннику»: «Я бы назвал эту игру худшей в нынешнем сезоне»

«Думаю, сегодня мы провели не самую лучшую игру. Более того, я бы назвал ее худшей в нынешнем сезоне. Несмотря на это, ребята старались и выкладывались на поле. Даже при не самой качественной игре мы создали несколько моментов и могли забить еще в первом тайме, но, к сожалению, подвело исполнительское мастерство.

В эпизоде с первым пропущенным мячом мы допустили ошибки в обороне, которыми соперник воспользовался. В футболе побеждает тот, кто забивает. "Шинник" максимально эффективно использовал свои возможности и, считаю, заслуженно победил. Поздравляю ярославскую команду с победой.

Мы же будем готовиться к следующему, уже домашнему матчу. На этом жизнь не заканчивается, нужно двигаться дальше и исправлять допущенные ошибки.

Сейчас можно рассуждать о том, что нужно было сделать раньше или позже. Но это уже разговоры после матча. Если бы мы не забили, а пропустили еще, ситуация могла бы стать гораздо хуже. Тогда мы нашли бы другие объяснения. Как говорится, после драки кулаками не машут», – сказал Тетрадзе.