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Мэттью Маджио – о победе над «Автомобилистом»: «Семен Вязовой нас здорово подтащил»

Вчера, шестого ноября, уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в матче FonBet Чемпионата КХЛ на домашнем льду обыграл «Автомобилист» со счетом 3:2 в овертайме.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Обе команды начали схватку агрессивно, на восьмой минуте счет открыл «Автомобилист», но вскоре Сергей Варлов бросил от синей линии, а Вадим Шипачев удачно подправил шайбу, оформив свой первый домашний гол. До конца этого отрезка Шелдон Ремпал в большинстве перевел шайбу на правый фланг, откуда Шипачев оформил дубль.

Во втором периоде екатеринбуржцы сравняли счет, и на отметке 2:2 игра продолжалась до финального гонга. В овертайме канадский форвард Мэттью Маджио, который сначала не сумел переиграть вратаря, со второй попытки отправил шайбу в дальний угол ворот.

После матча Маджио прокомментировал эту игру.

«Классный матч получился, обе команды здорово действовали. Хотел бы отдельно отметить игру Вадима Шипачева и Семена Вязового, которые здесь здорово себя проявили. Ну и, конечно же, здорово сегодня работала наша первая линия.

Победить удалось за счет спасения в концовке третьего периода. Семен Вязовой нас здорово подтащил и позволил нам попасть в овертайм, в котором мы уже выиграли. Поэтому считаю, что в этой победе огромная заслуга, конечно, его», – сказал игрок.

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