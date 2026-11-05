Тренер «Салавата Юлаева» – о разгромной победе над «Ладой»: «Все три периода четко отработали»

В этот раз уфимцы хорошо действовали в обороне и открыли счет на четвертой минуте. Гости вскоре отыгрались, но гол не засчитали после просмотра повтора. Сразу после этого Александр Жаровский сместился с левого края в центр и точным броском увеличил преимущество хозяев.

После этого игра у тольяттинцев посыпалась: во втором периоде у них было много удалений, и уфимцы забросили еще одну шайбу. В третьем «Салават Юлаев» забил в меньшинстве, и еще раз – после того, как «Лада» получила командный штраф за нарушение численного состава.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Ровная игра с нашей стороны. Все три периода четко отработали в обе стороны. Помогли Ивану Бочарову сыграть на ноль против своей бывшей команды. В принципе, доволен сегодняшними действиями хоккеистов.

Проблем с физической готовностью у нас нет. Была усталость, но это не проблема с физикой. Сейчас мы немного восстановились, ребята выздоравливают. Егора Стучкова выписали из больницы.

За удаления рублем наказывать не будем. Будем пытаться достучаться до ребят. То, что происходит в раздевалке, там и остается. На командных собраниях объясняем ребятам, что так делать нельзя. Когда вы удаляетесь, соперник играет больше, вы – меньше, отдаете инициативу. Работаем в этом направлении», – сказал тренер.