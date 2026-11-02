Тренер «Уфы» – о ничьей с «Ротором»: «Горжусь своей командой»

Главный тренер ФК «Уфа» Омари Тетрадзе на послематчевой пресс-конференции подвел итоги этой игры.

«Прежде всего, я горжусь своей командой. У нас был очень сложный переезд: практически двое суток мы добирались до Волгограда на автобусе. Несмотря на это и на тяжелое состояние поля, которое сказалось на игре обеих команд, мы ни в чем не уступили сопернику.

Нам необходимо уделять больше внимания концентрации в последние минуты матча. К сожалению, мы довольно часто допускаем ошибки в концовках встреч и пропускаем мячи в самые ответственные моменты.

При этом и у нас были возможности забить. В первом тайме Мигран Агеян после удара головой с пяти метров не попал в створ ворот. Думаю, ничья – закономерный результат. Обе команды заработали по одному очку», – сказал тренер.