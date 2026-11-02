«Безобразно сыграли»: тренер «Салавата Юлаева» – об очередном поражении

Первый период обошелся без голов, зато во втором уфимцы заколотили две шайбы. В третьем «Салават Юлаев» снова посыпался: «Драконы» забили в самом начале отрезка, затем сняли вратаря и сравняли счет на отметке 57:57.

В самой концовке уфимцы остались в меньшинстве, и китайский клуб вырвался вперед, установив окончательный счет за шесть секунд до конца схватки.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Неплохо смотрелись два периода. В третьем начали удаляться, совершать ошибки. В концовке, когда соперник сравнивал счет, безобразно сыграли. У нас была возможность вывести шайбу из зоны, но мы этого не сделали, за что соперник нас наказал.

Выходили с установкой не допускать контратак в нашу сторону. Нужно уметь играть по счету, но мы пропускали контратаки. Первый гол соперник забил именно после контратаки, причем она была необязательной. Удаления тоже дали сопернику глоток воздуха, чем он и воспользовался.

Нужно лучше работать. Будем работать. Мы должны уметь играть в обороне. Хоккей подразумевает, что команда должна хорошо действовать и в атаке, и в обороне. Но опять же, в третьем периоде у нас было несколько моментов, когда могли забить. В принципе, мы должны правильно играть по счету в заключительном периоде. Слишком много ошибок допустили», – сказал Козлов.