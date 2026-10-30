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Защитник Ефим Гуркин возвращается в «Салават Юлаев»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» срочно пытается залатать дыры в обороне: состав команды пополнил хорошо знакомый давним фанатам уфимского хоккея Ефим Гуркин.

Фото: ХК «Торос»

Соглашение с воспитанником уфимского хоккея (начинал в «Толпаре») рассчитано до конца сезона-2026/27.

33-летний Ефим Гуркин уже выступал за «Салават Юлаев» с 2011 по 2014 год. С лета 2026 года он играл в «Торосе», где был капитаном. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в ВХЛ, в которых он набрал 13 (3+10) очков.

Также он играл за «Сочи», «Ладу», «Автомобилист», «Сибирь» и «Сокол».

Статистика в КХЛ: 611 матчей, 156 (32+124) набранных очков, показатель полезности – «-9», штрафные минуты – 225.

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