Защитник Ефим Гуркин возвращается в «Салават Юлаев»

Соглашение с воспитанником уфимского хоккея (начинал в «Толпаре») рассчитано до конца сезона-2026/27.

33-летний Ефим Гуркин уже выступал за «Салават Юлаев» с 2011 по 2014 год. С лета 2026 года он играл в «Торосе», где был капитаном. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в ВХЛ, в которых он набрал 13 (3+10) очков.

Также он играл за «Сочи», «Ладу», «Автомобилист», «Сибирь» и «Сокол».

Статистика в КХЛ: 611 матчей, 156 (32+124) набранных очков, показатель полезности – «-9», штрафные минуты – 225.