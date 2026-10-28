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7 хоккеисток «Агидели» вызваны в сборную России

За 16 лет уфимская хоккейная команда «Агидель» семь раз выиграла чемпионат страны и дважды становилась серебряным призером, а в этом году стала шестикратным обладателем Кубка ЖХЛ.

vk.ru/agidel_ufa

Сегодня, 28 октября, в команде сообщили о том, что семь хоккеисток «Агидели» вызваны в сборную России.

Ева Губарева, Елизавета Дубей, Александра Козырь, Вероника Коржакова, Ангелина Махмутова, Александра Нестерова и Елизавета Роднова вызваны в национальную команду для подготовки к «Кубку Президентского спортивного клуба», который пройдет с четвертого по седьмое ноября в Минске.

К подготовке к международному турниру также присоединится тренер команды Валерий Давлетшин.

В Беларуси сборная России примет участие в турнире 3х3, а также проведет два выставочных матча против сборной Минска.

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