7 хоккеисток «Агидели» вызваны в сборную России

Сегодня, 28 октября, в команде сообщили о том, что семь хоккеисток «Агидели» вызваны в сборную России.

Ева Губарева, Елизавета Дубей, Александра Козырь, Вероника Коржакова, Ангелина Махмутова, Александра Нестерова и Елизавета Роднова вызваны в национальную команду для подготовки к «Кубку Президентского спортивного клуба», который пройдет с четвертого по седьмое ноября в Минске.

К подготовке к международному турниру также присоединится тренер команды Валерий Давлетшин.

В Беларуси сборная России примет участие в турнире 3х3, а также проведет два выставочных матча против сборной Минска.