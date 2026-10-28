Виктор Козлов – о поражениях «Салавата Юлаева»: «У нас и эмоциональный кризис, и много травмированных ключевых игроков»

Уфимцы активно начали встречу, но не смогли реализовать большинство в начале матча и счет открыли гости. Во втором периоде «Сочи» увеличил преимущество уже на первой минуте, реализовав большинство. На отметке 29:01 Мэттью Маджио привез шайбу в чужую зону, отдал передачу на пятак, где Максим Загребин обработал ее и отправил под перекладину. После этого юлаевцы снова провалили игру в большинстве.

В третьем периоде уфимцы пытались отыграться и перевести матч в овертайм, но никак не могли найти возможности для эффективного штурма ворот соперника. В концовке, как обычно, заменили Семена Вязового на шестого полевого игрока, но в итоге получили две минуты штрафа за выброс шайбы, а затем за сдвиг ворот – и при игре три на пять забить, конечно, не смогли.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Получился тяжелый матч. У нас были моменты, в которых мы могли забить. Но мы не лучшим образом реализовали свои возможности. Заканчивается октябрь, в котором было много переездов. Видно, что движение было не таким, как обычно. Эмоционально ребятам тоже было тяжело. Сегодня нам не удалось забросить еще две шайбы, чтобы хотя бы сравнять счет. Забей мы свои моменты, кто знает, как бы все повернулось.

У нас и эмоциональный кризис, и много травмированных ключевых игроков. Я бы сослался на это. Нам не хватает двух хороших защитников. По сути, та же ситуация и со вторым звеном, там тоже травмирован ключевой игрок», – сказал тренер.