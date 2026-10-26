Виктор Козлов – о поражении от «Ак Барса»: «Игра была равной, унывать некогда»

Перед матчем состоялась торжественная церемония по случаю 1000 матча в КХЛ капитана уфимцев Григория Панина.

Встреча для хозяев началась сложно, казанцы много атаковали ворота Семена Вязового, который несколько раз сделал важные сейвы, и первый период завершился без голов.

Счет открыли уфимцы: на отметке 36:06 Александр Жаровский обыграл Максима Арефьева и защитников, но казанцы сразу же отыгрались.

Третий период начался с гола «Ак Барса», после чего гости ушли в оборону, пробить которую «Салавату Юлаеву» не удалось.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«На мой взгляд, игра была равной. Вратари хорошо действовали: Семен Вязовой держал нас в игре и давал шанс забрать два очка. У соперника голкипер тоже неплохо сыграл. Обидно, что мы пропустили оба гола после стандартных положений. Тем более второй – всего через 10 секунд после того, как сами забили. Так нельзя: важно не пропускать в следующей смене, чтобы удержать инициативу. Сейчас готовимся к матчу с "Сочи", который состоится через день. Унывать некогда.

Нужно выводить шайбу, вот и все. Синие линии при выходе из зоны и входе в зону – это ключевые рубежи. Там нужно выигрывать борьбу.

У нас был план на игру, мы хотели действовать активно. В определенных моментах не до конца разбирались с защитником и третьим нападающим, из-за этого у соперника получались выходы два в один.

Самое важное – нам действительно не хватает стабильности, чтобы проводить все матчи на одном уровне. Мы над этим работаем. В хоккее инициатива постоянно переходит от одной команды к другой. Если ты допускаешь ошибки в определенных ситуациях, соперник перехватывает инициативу. Считаю, что "Ак Барс" сегодня хорошо провел матч, много прессинговал, действовал активно. У нас возникали трудности при выходе из зоны, мы проигрывали много единоборств.

Сейчас у нас такой отрезок чемпионата, когда команду бросает из стороны в сторону. Не хватает баланса. Нам не хватает травмированных ребят, которые были лидерами команды. Плюс сложилось такое расписание, что у нас было много выездных матчей. Сейчас мы вернулись с Дальнего Востока, с остановкой в Магнитогорске. В такой ситуации нужно просто продолжать работать», – сказал тренер.