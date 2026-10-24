Главный тренер «Уфы» – о проигрыше «Нижнему Новгороду»: «Обидное поражение, нам не хватило концентрации»

«Конечно, обидное поражение. Мы готовились к этой игре, изучили "Нижний Новгород", мы с ними еще два матча провели на сборах. Там уже было видно, что команда сбалансированная, которая может решить вопрос выхода в Премьер-Лигу.

И сегодня они показали хорошую игру. Мы знали, что они очень хорошо контролируют мяч, впереди у них креативные игроки. По игре преимущество было у соперника. Но если посмотреть, то моменты они не создали, за исключением последних минут в концовке – этот удар в конце. Нам не хватило концентрации, все это пошло от аута, немножко расслабились, этим воспользовались гости.

Еще раз скажу – обидное поражение. Думаю, что ничья была бы закономерным результатом. Если бы они создавали момент за моментом, то могли бы сказать, что переиграли нас.

Если сравнивать предыдущие матчи с лидерами чемпионата, отношение наших игроков поменялось. Нельзя сравнивать то, что было два года назад и сегодня. Понятно, что сейчас мы не команда, которая может решить задачу выхода в РПЛ, но мы, по крайней мере, стараемся держаться наверху. Если сравнить с теми играми, то сегодня, думаю, ребята проявили свой спортивный характер», – сказал Тетрадзе на пресс-конференции после матча.