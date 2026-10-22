Уфимец Артем Бондаренко выиграл первый в истории чемпионат России по параскалолазанию

Бондаренко завоевал золото на прошедшем недавно в Москве первом в истории чемпионате России по параскалолазанию. Всего в соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из восьми регионов страны.

Теперь его ждут международные старты и отбор на Паралимпиаду-2028.

Артем учится в Институте информатики, математики и робототехники Уфимского университета науки и технологий. Пишет рассказы и даже организовал в вузе книжный клуб. Но главное его увлечение – параскалолазание: в этом спорте он является кандидатом в мастера спорта и выиграл первый чемпионат Башкортостана.

В 2026 году мы номинировали Бондаренко на премию «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» за книгу «Роковая встреча», напечатанную рельефно-точечным шрифтом Брайля.