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Уфимец Артем Бондаренко выиграл первый в истории чемпионат России по параскалолазанию

Артем Бондаренко – незрячий с рождения уфимский параспортсмен и писатель, лауреат нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2026.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Бондаренко завоевал золото на прошедшем недавно в Москве первом в истории чемпионате России по параскалолазанию. Всего в соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из восьми регионов страны.

Теперь его ждут международные старты и отбор на Паралимпиаду-2028.

Артем учится в Институте информатики, математики и робототехники Уфимского университета науки и технологий. Пишет рассказы и даже организовал в вузе книжный клуб. Но главное его увлечение – параскалолазание: в этом спорте он является кандидатом в мастера спорта и выиграл первый чемпионат Башкортостана.

В 2026 году мы номинировали Бондаренко на премию «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» за книгу «Роковая встреча», напечатанную рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Артем Бондаренко: «Я незрячий с рождения. Но это не значит, что у меня нет образов природы»

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