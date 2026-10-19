Главный тренер «Уфы» – о победе над «Арсеналом»: «Мы не имели права потерять очки»

«Я перед игрой говорил ребятам: "Я уже не помню, когда мы последнюю игру выигрывали". Поэтому в домашней игре мы не имели права потерять очки.

Мы играли против хорошей команды. Мы очень внимательно разбирали "Арсенал", особенно последнюю игру, когда они в домашнем матче обыграли костромской "Спартак". Чувствовалось, что с приходом Аленичева команда преобразилась. Но это футбол, мы были чуть-чуть фартовее, выглядели получше. Я считаю, что мы выиграли заслуженно, но еще раз повторюсь, мы сыграли против очень хорошей команды. Что касается нашей игры, в целом, я остался доволен.

В первую очередь, я связываю это с отношением самих игроков к этой игре. Как они готовились, так они и выглядели. Поэтому, что касается тренировочного процесса и самой игры – у меня претензий к игрокам нет. Да, ошибки они всегда были, есть и будут.

В осенней части это первая наша победа? Извините, мы и в Сочи не должны были проигрывать. Да, мы на победу не наиграли, но мы не заслуживали поражения. Тот пенальти, который назначили, я уже говорил, был выдуманным. Но это все уже в прошлом», – сказал Тетрадзе.