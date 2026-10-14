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«Уфа» не станет банкротом: в клубе пообещали погасить задолженность перед налоговой

Ранее в сети появилась информация о том, что футбольный клуб «Уфа» может стать банкротом: якобы налоговые органы уже обратились в суд с соответствующим заявлением.

Фото: ФК «Уфа»

Для самого клуба это стало новостью – по крайней мере, это утверждает генеральный директор ФК «Уфа» Марат Шмаков.

«На данный момент никаких официальных уведомлений в клуб не поступало. Кроме того, на сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан информация о рассмотрении дела о ФК "Уфа" отсутствует.

При этом наличие задолженности действительно допускает возможность подобных действий со стороны налоговых органов. Однако в ближайшее время клуб погасит задолженность по налогам.

Планируем сделать это в течение 10 дней, до домашнего матча с "Нижним Новгородом". После погашения задолженности вопросы, связанные с возможным инициированием процедуры банкротства со стороны налоговой инспекции, будут сняты», – сообщил Шмаков.

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