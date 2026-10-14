«Уфа» не станет банкротом: в клубе пообещали погасить задолженность перед налоговой

Для самого клуба это стало новостью – по крайней мере, это утверждает генеральный директор ФК «Уфа» Марат Шмаков.

«На данный момент никаких официальных уведомлений в клуб не поступало. Кроме того, на сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан информация о рассмотрении дела о ФК "Уфа" отсутствует.

При этом наличие задолженности действительно допускает возможность подобных действий со стороны налоговых органов. Однако в ближайшее время клуб погасит задолженность по налогам.

Планируем сделать это в течение 10 дней, до домашнего матча с "Нижним Новгородом". После погашения задолженности вопросы, связанные с возможным инициированием процедуры банкротства со стороны налоговой инспекции, будут сняты», – сообщил Шмаков.