ФК «Уфа» направил протест в ЭСК РФС после матча с «Сочи»

В воскресенье, 11 октября, футбольный клуб «Уфа» в матче 13 тура Pari-Первой Лиги встретился с «Сочи». Матч состоялся в Сочи на стадионе «Фишт» и завершился победой хозяев поля – 1:0.
Сразу после игры главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе отметил, что, по его мнению, пенальти, которое и принесло соперникам победу, было назначено незаслуженно:
«Я не думаю, что "Сочи" – та команда, которой нужна помощь судей. Но футбол тем и хорош, что он непредсказуем. Обидно, но ребята выложились полностью. Я доволен своими игроками: они сделали всё, чтобы добиться победы. Да, возможно, мы не наиграли на победу, но и на поражение тоже не наиграли. К сожалению, судейская ошибка при назначении пенальти привела к нашему поражению».
Теперь «Уфа» объявила о том, что направила официальный протест в Экспертно-судейскую комиссию при Российском футбольном союзе (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть два спорных эпизода этого матча.
Клуб просит комиссию дать оценку следующим решениям судейской бригады:
– назначение пенальти в ворота «Уфы» на 57 минуте матча;
– возможное нарушение правил игры в отношении Дениса Кутина в штрафной площади «Сочи» в компенсированное время второго тайма.
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