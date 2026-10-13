ФК «Уфа» направил протест в ЭСК РФС после матча с «Сочи»

Сразу после игры главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе отметил, что, по его мнению, пенальти, которое и принесло соперникам победу, было назначено незаслуженно:

«Я не думаю, что "Сочи" – та команда, которой нужна помощь судей. Но футбол тем и хорош, что он непредсказуем. Обидно, но ребята выложились полностью. Я доволен своими игроками: они сделали всё, чтобы добиться победы. Да, возможно, мы не наиграли на победу, но и на поражение тоже не наиграли. К сожалению, судейская ошибка при назначении пенальти привела к нашему поражению».

Теперь «Уфа» объявила о том, что направила официальный протест в Экспертно-судейскую комиссию при Российском футбольном союзе (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть два спорных эпизода этого матча.

Клуб просит комиссию дать оценку следующим решениям судейской бригады:

– назначение пенальти в ворота «Уфы» на 57 минуте матча;

– возможное нарушение правил игры в отношении Дениса Кутина в штрафной площади «Сочи» в компенсированное время второго тайма.