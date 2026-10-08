Виктор Козлов – о нервном матче с «Сибирью»: «Снимаю шляпу перед ребятами»

Игра началась в целом беззубо: уфимцы не смогли реализовать большинство, и счет открыли хозяева льда. Второй период начался с молниеносного гола «Сибири», но юлаевцы ответили уже спустя 30 секунд – счет стал 1:2. Далее уфимцы снова не реализовали большинство, к концу периода «Сибирь» забросила третью шайбу.

В третьем отрезке началось самое интересное: в кои-то веки «Салават Юлаев» проснулся под конец матча, а не проспал его. Уже на 46 минуте Денис Орлович-Грудков отлично сработал, переиграв вратаря Антона Красоткина, вскоре в большинстве счет сравнял Девин Броссо, а на 56 минуте Шелдон Ремпал тоже в большинстве вывел свою команду вперед.

В концовке хозяева устроили настоящий штурм ворот Семена Вязового, за две минуты до конца сравняли счет и перевели встречу в овертайм, который заставил понервничать фанатов обеих команд, но вскрыть оборону удалось только Данилу Алалыкину.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«На зубах, на морально-волевых, на характере, на самоотдаче. Терпеливо работали, все тянули лямку. Снимаю шляпу перед ребятами – они находили в себе эмоции, силы и энергию. В принципе, у нас сейчас непростое турне, но ребята молодцы, справились. Задача выполнена на отлично.

Мы начали матч не самым лучшим образом. "Сибирь" хорошо вошла в игру, была хорошая скорость, хороший прессинг, трибуны здорово поддерживали хозяев. Но все равно мы достойно оборонялись и сдерживали натиск. Непростой, сложный матч – тем и вкуснее победа, которую сегодня ребята вытащили.

Да, голы залетали, но Семен Вязовой бился все 60 минут и сделал несколько ключевых сейвов. Я бы больше акцентировал внимание именно на этом. По своему потенциалу Семен может играть много – чем больше он играет, тем лучше себя чувствует. Поэтому пусть готовится и играет», – сказал Козлов.