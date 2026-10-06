Григорий Панин – о проигрыше ЦСКА: «Не хватило хладнокровия»

«Мы играли против хорошей команды, видно, что они были заряжены, как и мы. Мы могли забить во втором периоде еще, где-то вратарь ЦСКА подтащил, где-то мы ошибки сделали.

Реализация наших моментов повлияла на матч. Не хватило хладнокровия, сегодня нам чуть меньше повезло.

Мы хорошо играли, но нас подвела реализация, а соперник воспользовался своими шансами», – сказал Панин.

В этой игре Григорий Панин вернулся впервые с 20 сентября: защитник не играл по семейным обстоятельствам, в его отсутствие капитанские нашивки по очереди носили другие игроки. Уже в первом периоде Панин получил удаление за блокировку.