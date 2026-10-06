«Мы достойно выглядели»: тренер «Салавата Юлаева» – после третьего поражения подряд

Первый отрезок был насыщенным, но открыть счет никому не удалось. Во втором забили сначала армейцы, а через несколько минут Девин Броссо реализовал большинство и сравнял счет.

И снова фанаты «зеленых» наблюдали, как команда сдулась в третьем периоде: постепенно завладевали преимуществом и опаснее атаковали. В середине 20-минутки хозяева льда вышли вперед, а на отметке 51:22 в равных составах увеличили отрыв до 3:1. Тренерский штаб юлаевцев снял вратаря, но это не помогло.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Команда сыграла хорошо, мы встречались с лидером. Знали, что будет много борьбы, соперник габаритный, быстрый. Мы достойно выглядели. Этот второй гол… Засчитали и засчитали. А так, команда неплохо выступила.

Если бы удался буллит – да, нам было бы полегче. Но тот гол, который засчитали в наши ворота: я думал, что там была явная блокировка. Думаю, это было ключевым.

В третьем периоде ЦСКА хорошо оборонялся, было тяжело. У нас были шансы, но мы не рассчитывали, что у нас будет много моментов у ворот армейцев», – сказал тренер.