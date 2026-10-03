Виктор Козлов – о втором поражении «Салавата Юлаева» подряд: «Хоккейный бог существует»

Матч начался с неудачи: на восьмой минуте вратарь Семен Вязовой при выходе отправил шайбу в свои ворота. После этого Вязовой реабилитировался, совершив несколько отличных сейвов, период закончился со счетом 0:1.

Во втором отрезке уфимцы начали форсировать игру, в середине встречи Александр Жаровский с подачи Мэттью Маджио сравнял счет, но через несколько минут гости снова вырвались вперед – 1:2.

В третьем периоде «Салават Юлаев» пытался еще ускорить темп, Ярослав Цулыгин на старте реализовал большинство, но на отметке 47:12 Семен Кошелев снова вывел свою команду вперед. В концовке матча тренерский штаб хозяев взял тайм-аут и в отчаянной попытке вскрыть защиту новосибирцев снял вратаря – в итоге Даррен Диц забил в пустые ворота, установив окончательный счет.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Неплохой матч, делали много хороших вещей, но не хватило нам забитого гола в конце. Мы упустили победную нить в Сочи, сейчас надо ее вернуть.

Мы играли с "Сочи" через день, упустили нить правильных решений и действий. Хоккейный бог существует, так что мы должны пройти это. То, что мы наработали, мы потеряли. Теперь надо это снова заработать и возвращать», – сказал тренер.