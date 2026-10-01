Виктор Козлов – о проигрыше «Сочи»: «Дисциплина подвела нас»

Уфимцы начали встречу активно, однако открыть счет на восьмой минуте удалось «Сочи». Во втором периоде «зеленые» быстро сравняли счет и забросили еще одну шайбу, но преимущество длилось недолго: хозяева льда дважды забросили в большинстве.

Со старта третьего периода начался разгром: «Сочи» заколотили еще три шайбы, счет стал 6:2 в их пользу, только в самом конце матча вратарь Никита Богданов отправился на скамейку, и на последней пятиминутке Артем Набиев забросил третью шайбу «Салавата Юлаева».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Очень много удалений сегодня. Дисциплина подвела нас, отсюда такой результат. Не было недооценки соперника. Возможно, накапливается усталость – это наша третья игра на выезде. Но все равно мы не можем так много удаляться», – сказал тренер.