Ульяна Безденежных и Александра Клюева подписаны в «Агидель»

18-летняя воспитанница «Московской академии хоккея» защитник Александра Клюева подписала контракт с «Агиделью». Соглашение рассчитано до 2028 года.

В сезоне-2025/26 она провела 20 матчей в первенстве России, в которых набрала девять (5+4) очков.

Статистика в первенстве России: 78 матчей, 24 (15+9) очка, показатель полезности «+44», штрафные минуты – 30.

Также подписали до 2028 года форварда Ульяну Безденежных. Она тоже в прошлом сезоне провела 20 матчей в первенстве России, в которых набрала 35 (16+19) очков.

Статистика в первенстве России: 130 матчей, 99 (49+50) очков, показатель полезности «+56», штрафные минуты – 40.