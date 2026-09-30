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Ульяна Безденежных и Александра Клюева подписаны в «Агидель»

Шестикратный обладатель Кубка ЖХЛ уфимская команда «Агидель» продолжает формировать состав на следующий сезон и сегодня, 30 сентября, объявила о подписании двух новых игроков.

Фото: ХК «Агидель»

18-летняя воспитанница «Московской академии хоккея» защитник Александра Клюева подписала контракт с «Агиделью». Соглашение рассчитано до 2028 года.

В сезоне-2025/26 она провела 20 матчей в первенстве России, в которых набрала девять (5+4) очков.

Статистика в первенстве России: 78 матчей, 24 (15+9) очка, показатель полезности «+44», штрафные минуты – 30.

Также подписали до 2028 года форварда Ульяну Безденежных. Она тоже в прошлом сезоне провела 20 матчей в первенстве России, в которых набрала 35 (16+19) очков.

Статистика в первенстве России: 130 матчей, 99 (49+50) очков, показатель полезности «+56», штрафные минуты – 40.

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