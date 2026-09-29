Защитник Татьяна Кораблина подписала контракт с «Агиделью»

Команда «Агидель» семь раз выиграла чемпионат страны, а в этом году стала шестикратным обладателем Кубка ЖХЛ, закрепив за собой статус сильнейшего клуба в российском женском хоккее.
Как сообщает пресс-служба «Агидели», защитник Татьяна Кораблина подписала контракт с уфимской командой. Соглашение рассчитано до 2028 года.
В сезоне-2025/26 Кораблина провела за «Бирюсу» 33 матча в регулярном чемпионате ЖХЛ и набрала три (1+2) очка. Также на ее счету результативная передача в восьми играх плей-офф.
Также играла за СКИФ (2020-2022) и «Торпедо» (2022-2024), является серебряным (2022) и бронзовым призером ЖХЛ (2018, 2019, 2021, 2023, 2024, 2026).
Статистика в ЖХЛ: 159 матчей, 14 (3+11) очков, показатель полезности «+59», штрафные минуты – 40.
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