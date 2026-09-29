Защитник Татьяна Кораблина подписала контракт с «Агиделью»

Как сообщает пресс-служба «Агидели», защитник Татьяна Кораблина подписала контракт с уфимской командой. Соглашение рассчитано до 2028 года.

В сезоне-2025/26 Кораблина провела за «Бирюсу» 33 матча в регулярном чемпионате ЖХЛ и набрала три (1+2) очка. Также на ее счету результативная передача в восьми играх плей-офф.

Также играла за СКИФ (2020-2022) и «Торпедо» (2022-2024), является серебряным (2022) и бронзовым призером ЖХЛ (2018, 2019, 2021, 2023, 2024, 2026).

Статистика в ЖХЛ: 159 матчей, 14 (3+11) очков, показатель полезности «+59», штрафные минуты – 40.