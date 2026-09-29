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Тренер «Салавата Юлаева» – о победе над «Торпедо»: «Было важно после матча с "Динамо" не потерять нить игры»

Вчера, 28 сентября, уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в матче FonBet Чемпионата КХЛ на выезде победил «Торпедо» со счетом 3:0.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Уфимцы начали встречу агрессивно, уже на шестой минуте Ярослав Цулыгин мощно бросил с синей линии и открыл счет.

Меньше чем через полторы минуты Денис Орлович-Грудков поймал соперника на ошибки возле ворот и переиграл Дениса Костина, забив первый гол за «зеленых».

Нижегородцы пытались отвечать, но выручал вратарь Семен Вязовой. Последнюю шайбу в матче забросил Дин Стюарт на отметке 28:53.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этого матча.

«Хорошая, важная для нас победа. Было важно после матча с "Динамо" не потерять нить игры. Доволен содержанием, тем более "Торпедо" агрессивно играет в атаке. Хочу выделить меньшинство, здорово отыграли, выстояли в концовке и помогли Семену Вязовому сыграть на ноль.

И команда правильно играет в обороне, и Семен стал опытнее, мудрее. У него есть потенциал, чтобы быть еще лучше.

Мы старались играть активнее, но было много брака в передачах, шайба прыгала по льду что у нас, что у них. Хорошо, что своевременно забили свои голы», – сказал тренер.

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