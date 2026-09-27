Виктор Козлов – о победе над «Динамо»: «Давно мы не выигрывали в Москве»

Первый гол забил Шелдон Ремпал – и уже на отметке 12:14. Во втором отрезке отрыв увеличил Сергей Варлов, но «бело-голубые» сразу же ответили успешным броском в ворота уфимцев. На последних минутах матча Девин Броссо реализовал, которое сам же и заработал, забросив в пустые ворота.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этого матча.

«Важная для нас победа, давно мы тут не выигрывали. Игра была очень динамичная, без средней зоны. Молодцы, что в концовке сыграли терпеливо, не поддались на провокации. Большое спасибо нашим болельщикам, приятно видеть зеленые майки в Москве на трибунах.

На собрании сказали, что важно хорошо отработать, потому что соперник играет в динамичный хоккей. Говорили также, что давно не выигрывали здесь, надо менять», – сказал тренер.