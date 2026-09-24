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«Проигрывали в единоборствах»: тренер «Салавата Юлаева» – о проигрыше «Металлургу»

Вчера, 24 сентября, уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в третьем домашнем матче FonBet Чемпионата КХЛ уступил «Металлургу» со счетом 3:4.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Игра началась сумбурно, «Металлург» открыл счет в середине первого периода и добавил во втором. После этого в большинстве дважды забросил Шелдон Ремпал, сравняв счет, однако под конец периода магнитогорцы снова вырвались вперед, несмотря на меньшинство.

В третьем периоде «зеленые» проснулись и попытались отыграться, но зарабатывали удаление за удалением, в итоге на отметке 34:36 в большинстве забил Нэйтан Тодд. На последних секундах юлаевцы провели еще один отчаянный штурм ворот, Мэттью Маджио забросил шайбу и игра закончилась.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этого матча.

«Хороший матч показали обе команды, было достаточно моментов. Понравился характер команды, отыгрывались и бились до конца. Сейчас нас ждет непростой выезд, готовимся к нему.

Обе команды играли от ножа, нужно было выигрывать единоборства. Где-то в этом мы немного проигрывали», – сказал тренер.

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