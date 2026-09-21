Виктор Козлов: «Хорошая команда у "Спартака", приходилось сдерживать натиск их нападающих»

В этом матче обе команды играли агрессивно, уфимцы забили в каждом отрезке, и под конец «Спартаку» пришлось снимать вратаря, но сравнять счет не удалось, москвичи потеряли серию из пяти побед.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Хорошая, динамичная игра была. Обе команды играют в агрессивный хоккей, поэтому, на мой взгляд, зрителям было интересно наблюдать. Все динамично: как наш видеотренер говорил, он не успевал камеру поворачивать – игра перемещалась из одной зоны в другую. То есть хорошая самоотдача, хорошая нацеленность на выигранные единоборства. В обороне ребята, в принципе, сегодня неплохо сыграли. Так что считаю, что неплохо мы провели этот матч.

Хорошая команда у "Спартака", поэтому нам приходилось затрачивать силы и на отбор шайбы, и на то, чтобы сдерживать натиск их нападающих. Когда где-то мы проваливались, опять же, Семен Вязовой молодец, неплохо нас держал в игре. Хорошая командная победа.

Сейчас сделали акцент на том, чтобы не проигрывать ключевые отрезки, выигрывать единоборства и продолжать играть в одном ключе: как начали, так и все 60 минут», – сказал тренер.